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  4. Пьяные петербуржцы врезались на катере в каменный мол на Финском заливе — фото

Пьяные петербуржцы врезались на катере в каменный мол на Финском заливе — фото

, 13:48 Фото 92

Пострадавшие были госпитализированы с серьезными травмами.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Двое нетрезвых жителей Петербурга врезались на катере в каменный мол в районе морских ворот на Финском заливе. Маломерное судно шло на приличной скорости, когда мужчины 65 и 55 лет, находясь в незнакомой акватории, налетели на гидротехническое оградительное сооружение.

Спасатели обнаружили пострадавших на месте происшествия. В результате столкновения с грудой камней «любители экстрима» получили серьезные травмы. Один из них был доставлен в реанимацию с переломом черепа, другой находится в состоянии средней тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Метеор» врезался в Дворцовую набережную в Петербурге.

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