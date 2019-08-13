Двое нетрезвых жителей Петербурга врезались на катере в каменный мол в районе морских ворот на Финском заливе. Маломерное судно шло на приличной скорости, когда мужчины 65 и 55 лет, находясь в незнакомой акватории, налетели на гидротехническое оградительное сооружение.

Спасатели обнаружили пострадавших на месте происшествия. В результате столкновения с грудой камней «любители экстрима» получили серьезные травмы. Один из них был доставлен в реанимацию с переломом черепа, другой находится в состоянии средней тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Метеор» врезался в Дворцовую набережную в Петербурге.