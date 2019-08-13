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  4. Коллега Бородиной Антон Беккужев прокомментировал слухи о разводе звезды

Коллега Бородиной Антон Беккужев прокомментировал слухи о разводе звезды

, 17:49 Эксклюзивное интервью 909

В интервью 5-tv.ru молодой человек отметил, что семья ведущей всегда была образцом для подражания для участниц «Дома-2».

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Фото, видео : Instagram @borodylia, 5-tv.ru

Уже долгое время в сети гуляют слухи, что ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина и ее супруг бизнесмен Курбан Омаров разводятся. Пользователи обратили внимание, что звезда перестала носить обручальное кольцо на пальце, а ее избранник слишком часто стал публиковать видео без участия своей возлюбленной, снятые вдали от дома, пишут Дни.ру.

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К тому же, совсем недавно предприниматель оставил провокационную подпись под снимком с женой, которая позволила подписчикам убедиться, что в отношениях знаменитостей все не так гладко.

«Любой человек может войти в вашу жизнь и сказать, как сильно он вас любит. Но не все смогут это показать, доказать и остаться в вашей жизни», — написал Омаров.

Однако в близком окружении теледивы отрицают конфликт супругов. Заместитель главного редактора журнала «Дом-2» Антон Беккужев утверждает, что в отношениях звездной пары все в порядке. Более того, по словам коллеги Бородиной, многие участницы проекта мечтают о такой же гармоничной семье, как у ведущей.

«На мой взгляд, это прекрасная семья, где замечательные дети, где все прекрасно и гармонично. Все наши участники всегда берут с Ксюши пример: „Вот мы хотим так же, как у Ксюши“. Поэтому все эти слухи, которые появляются, даже не имеют никакой почвы под собой. Я даже не видел ни в одном каком-то желтом материале никаких реальных причин, которые могли бы заставить подумать о таком», — отметил Беккужев в интервью 5-tv.ru.

Он призвал фанатов прекратить распускать ложные слухи, которые не имеют под собой никаких объективных оснований.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина пожаловалась на плохую погоду в Москве.

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