«Еще в Питере не были!» Ксения Бородина пожаловалась на плохую погоду в Москве

, 9:01 Фото 151

Телеведущая только что вернулась из жаркой Италии.

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Фото, видео : Instagram @borodylia

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина недавно вернулась из Италии, где отдыхала вместе с семьей. По приезду в Москву Ксения была очень разочарована погодой. Столичный холод не обрадовал звезду.

«У нас четыре сезона: «Холодища!», «Ну, и грязища!», «Сдохнуть, какая жара…» и «Когда же этот дождь, падла, кончится», — написала Бородина.

Instagram @borodylia

Однако подписчики не согласились со знаменитостью и высказались, что нужно радоваться каждому дню, независимо от погоды:

«Люди вечно чем-то недовольны, а нужно просто радоваться каждому посланному нам дню!»

«Лучшая погода — это мирное небо над головой, цените»;

«Это вы еще у нас в Питере не жили», — оставили комментарии фолловеры.

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Некоторые из фанатов написали, что если не нравится погода, то стоит переехать в теплые края, правда там тоже есть свои минусы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина испугала фанатов «опасным» фото с яхты.

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