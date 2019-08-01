«Еще в Питере не были!» Ксения Бородина пожаловалась на плохую погоду в Москве

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина недавно вернулась из Италии, где отдыхала вместе с семьей. По приезду в Москву Ксения была очень разочарована погодой. Столичный холод не обрадовал звезду.
«У нас четыре сезона: «Холодища!», «Ну, и грязища!», «Сдохнуть, какая жара…» и «Когда же этот дождь, падла, кончится», — написала Бородина.
Однако подписчики не согласились со знаменитостью и высказались, что нужно радоваться каждому дню, независимо от погоды:
«Люди вечно чем-то недовольны, а нужно просто радоваться каждому посланному нам дню!»
«Лучшая погода — это мирное небо над головой, цените»;
«Это вы еще у нас в Питере не жили», — оставили комментарии фолловеры.
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Некоторые из фанатов написали, что если не нравится погода, то стоит переехать в теплые края, правда там тоже есть свои минусы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина испугала фанатов «опасным» фото с яхты.