«Еще в Питере не были!» Ксения Бородина пожаловалась на плохую погоду в Москве

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина недавно вернулась из Италии, где отдыхала вместе с семьей. По приезду в Москву Ксения была очень разочарована погодой. Столичный холод не обрадовал звезду.

«У нас четыре сезона: «Холодища!», «Ну, и грязища!», «Сдохнуть, какая жара…» и «Когда же этот дождь, падла, кончится», — написала Бородина.

Instagram @borodylia