Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

, 20:53 Эфирная новость 87

Спикер Совета Федерации стала 20-м лауреатом этой высшей государственной награды.

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Фото, видео: ТАСС/ Михаил Метцель, Пятый канал

Президент в четверг, 23 мая, вручил госнаграды. Церемония эта всегда торжественная, ведь глава государства отмечает тех, чьи заслуги перед Россией значительны, или даже исключительны.

Если речь идет об ордене Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда, за 21 год было лишь 19 лауретов, 20-тым сегодня стала Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, один из самых опытных действующих российских политиков.

Также награды получили президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, посол Китая в России Ли Хуэй и народные артисты России Николай Цискаридзе и Лариса Долина.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получили мэр Казани Ильсур Метшин, сатирик Михаил Жванецкий и модельер Валентин Юдашкин.

Актера Сергея Маковецкого наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В числе награжденных также главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая получила орден Александра Невского.

Алексей Лазуренко передает из Екатерининского зала Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вручении государственных наград выдающимся россиянам, среди которых Лев Лещенко, Инна Чурикова, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

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