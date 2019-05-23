Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент в четверг, 23 мая, вручил госнаграды. Церемония эта всегда торжественная, ведь глава государства отмечает тех, чьи заслуги перед Россией значительны, или даже исключительны.
Если речь идет об ордене Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда, за 21 год было лишь 19 лауретов, 20-тым сегодня стала Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, один из самых опытных действующих российских политиков.
Также награды получили президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, посол Китая в России Ли Хуэй и народные артисты России Николай Цискаридзе и Лариса Долина.
Алексей Лазуренко передает из Екатерининского зала Кремля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о вручении государственных наград выдающимся россиянам, среди которых Лев Лещенко, Инна Чурикова, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.