Фото: Алла Пугачева покорила поклонников стройной фигурой

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Примадонна произвела фурор в заключительный день фестиваля в Латвии.

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Фото, видео : dni.ru, Instagram @alla_orfey

Певица Алла Пугачева покорила публику в заключительный день музыкального фестиваля в латвийской Юрмале в воскресенье, 21 июля, пишут Дни.ру. Примадонна вышла в свет блузе, шортах и удлиненном кардигане, напоминающем по стилю плащ. Как отметили многочисленные поклонники певицы, такой наряд был ей особенно к лицу и лишний раз подчеркивал не по годам стройную фигуру Пугачевой.

В ответ на восторженные комментарии 70-летняя артистка отшучивалась, что «держится». Поклонники в соцсетях, в свою очередь, также подчеркнули, что на Аллу Пугачеву приятно посмотреть. А некоторые даже поинтересовались «рецептом» ее молодости.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Примадонна обзавелась собственным жильем на берегу моря в Юрмале.

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