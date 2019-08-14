Надежда Ангарская опровергла слухи о том, что у нее родился сын с синдромом Дауна

Звезда Comedy Woman 36-летняя Надежда Ангарская в эфире радиопрограммы прокомментировала слухи о здоровье своего сына. Некоторые поклонники решили, что ребенок якобы родился с синдромом Дауна, пишет Teleprogramma.pro.

Актриса заявила, что эта информация не соответствует действительности. Однако Ангарская призналась, что проблемы во время беременности у нее все же были.

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«В женской консультации по месту прописки мне сказали, что сын Давид родится нездоровым. С синдромом Дауна. Я была просто убита. Приехала домой и не понимала, что происходит», —разоткровенничалась актриса.

После этого артистка, по ее словам, обратилась в центр планирования семьи. Там после проведенных анализов ей сообщили, что у нее все хорошо.

«Я родила Давида за семь часов. Его вес составлял 4 килограмма 300 граммов. Никаких проблем со здоровьем у него нет», — сказала Надежда Ангарская.

Актриса навсегда запомнила фамилию женщины-врача, которая изначально поставила ей неправильный диагноз. Однако озвучивать ее в эфире Надежда отказалась, несмотря на просьбы ведущей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда Comedy Woman Ангарская в кожаном платье сразила юзеров.