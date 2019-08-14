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  4. Видео: Известный блогер-лихач из Дагестана насмерть сбил юношу в Махачкале

Видео: Известный блогер-лихач из Дагестана насмерть сбил юношу в Махачкале

, 7:08 Эфирная новость 22

Водитель, чей аккаунт в Instagram насчитывает 56 тысяч подписчиков, хвалился роликами с нарушениями правил дорожного движения. Он играл в «шашки», подрезая других, и нарушал скоростной режим.

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Фото, видео : www.globallookpress.com © Arco Images / LaTerraMagica, Пятый канал

Известный автоблогер из Дагестана насмерть сбил 19-летнего парня. Трагедия произошла в Махачкале. По словам очевидцев, от удара юношу откинуло на 30 метров. Водитель тонированной Lada Priora Махмуд Иманалиев скрылся с места аварии. Но позже его задержали.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры допроса лихача. Иманалиев давно известен своей манерой вождения, его не раз штрафовали за превышение скорости и опасные маневры на дороге. Причем видео своих поездок блогер регулярно выкладывал в соцсетях. Но в ближайшее время обновить страницу новыми роликами у него точно не получится.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что украинская модель на BMW разнесла четыре автомобиля возле ночного клуба.

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