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  4. Видео: Украинская модель на BMW разнесла четыре автомобиля возле ночного клуба

Видео: Украинская модель на BMW разнесла четыре автомобиля возле ночного клуба

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20-летняя Влада Твардовская не справилась с управлением и стала виновницей крупной аварии.

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Фото, видео : Obozrevatel.com

В украинском городе Ивано-Франковск 20-летняя модель Влада Твардовская на BMW не справилась с управлением и протаранила четыре автомобиля. Авария случилась 12 августа около трех часов ночи. Кроссовер наехал на островок безопасности, после чего влетел на парковку ночного клуба, разбив сразу несколько припаркованных машин, сообщают украинские СМИ.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась одному из водителей. Мужчину с предварительным диагнозом «перелом голени» доставили на машине скорой помощи в больницу.

Местные СМИ сообщают, что виновницей ДТП стала 20-летняя украинская модель Влада Твардовская. Она находилась в трезвом состоянии, что подтвердили медики. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жуткая авария в Дагестане унесла жизни трех человек.

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