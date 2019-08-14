В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил запретить в России эксплуатацию автомобилей «предельного» возраста, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма зампреда комитета Альфии Когогиной, которое было направлено в различные министерства.

При этом в письме не уточняется о каких машинах идет речь, а также какой возраст подразумевается под «предельным». Известно только то, что Минтранс и Минпромторг получили рекомендации от Госдумы и занимаются их проработкой. Как, в свою очередь, сообщают «Известия», аналогичные инициативы уже предлагались ранее. Так, в 2013 году Минпромторг предложил ограничить 7–15 годами предельный возраст коммерческого транспорта.

По мнению представителей автомобильной общественности, реализация соответствующей меры могла бы снизить смертность на дорогах в результате поломок старой техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России ужесточили наказание за непропуск «скорой» на дороге.