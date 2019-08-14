Зиничев потребовал не допустить срыва учебного года из-за паводка в Приморье

Не допустить гибели людей и не дать стихии сорвать подготовку школ к учебному году — такие задачи перед властями Хабаровска и спасателями поставил сегодня глава МЧС России. Евгений Зиничев этим утром провел совещание, посвященное паводку в регионе. Хабаровскому краю угрожает новое, уже четвертое по счету подтопление. Из-за сильных дождей уровень воды в Амуре в ближайшие дни может подняться до семи метров.

«Необходимо усилить работу по мониторингу и анализу складывающейся обстановки. Здесь очевидно, мы держим на контроле ее. Оперативно доводить информацию до населения и органов власти. Здесь я вижу, что мы тоже делаем все, что необходимо. Ну и безусловно эффективно применить силы и средства которые у нас имеются», — заявил на совещании Зиничев.

Стихия уже плотную подошла к городу. Подтоплены полторы тысячи земельных участков и несколько жилых домов. Для защиты от паводка на Амуре установили дополнительные дамбы. Ожидается, что к концу недели в Хабаровском крае выпадет до 150-ти миллиметров осадков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пострадать от наводнения в Хабаровском крае могут 18,5 тысяч человек