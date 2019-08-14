«Задолбало!» Таисия Повалий ответила на обвинения украинских националистов

Народной артистке Украины — Таисии Повалий — не дают спокойно выступить на родине. Дело в том, что певицу на протяжении длительного времени обвиняют в концертной деятельности на территории Крыма. Теперь, когда шоу знаменитости в честь ее 55-летнего юбилея находится на грани срыва — звезда забыла обо всех рамках приличия и через Instagram пригрозила злопыхателям судом.

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«Задолбало сплошное вранье вокруг моей персоны! Не хочется тратить драгоценное время на суды, а придется! » — яростно заявила исполнительница.

В публикации Таисия Повалий задается вопросом, почему ей — гражданке Незалежной, народной артистке Украины — нельзя выступать на родине. Певица уверяет — она никогда не нарушала законов своего государства.

Instagram @tpovaliyofficial

« В Крыму не была, крымчан с Днем России не поздравляла, иначе меня бы не пустили назад, на Украину. На гастроли не „убегаю“, а выезжаю », — поделилась знаменитость.

Многие поклонники возмутились притеснению Таисии Повалий, ведь другим исполнителям-украинцам, которые живут в основном на территории России, можно давать концерты в Украине. Спокойно гастролируют по украинским площадкам: Любовь Успенская, Ани Лорак, Светлана Лобода, София Ротару и другие.

«Лично мне все равно, гражданкой какой страны вы являетесь. Мне просто нравится ваше творчество!»

«Певец или певица могут выступать, где им угодно!» — поддержали звезду фанаты.

Однако под гневным и полным отчаяния постом Таисии Повалий несколько фолловеров были задеты ее «трусливым», по их мнению, высказыванием по отношению к Крыму.

«Как вы испугались, как кричите „крымчан с днем России не поздравляла“, тьфу, противно!»

«Меня покоробила фраза „крымчан с Днем России не поздравляла“. Не поняла, вы гордитесь или оправдываетесь?» — возмутились подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Таисия Повалий обманула Баскова, потому что не хотела с ним петь.