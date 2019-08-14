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  4. Автора хита 90-х «Ты сделана из огня» развели на «Авито»

Автора хита 90-х «Ты сделана из огня» развели на «Авито»

, 15:44 27

Певец Вадим Усланов стал жертвой мошенников.

Фото : concert-star.ru

Звезда 1990 годов Вадим Усланов, прославившийся благодаря песне «Ты сделана из огня», стал жертвой мошенников. Как стало известно 5-tv.ru, в 2018 году артист выставил на «Авито» объявление о продаже акустических колонок стоимостью 70 тысяч рублей. Потенциальный покупатель техники нашелся только в июле 2019 года.

Мужчина встретился с Услановым и заявил, что предлагаемый товар его полностью устраивает, предложив перевести деньги на карту. Однако уточнил, что средства поступят не сразу, а в течение трех дней. Певец, как ни странно, дал согласие на такую «сделку». В результате злоумышленник уехал с колонками, а обещанных 70 тысяч Вадим Усланов так и не дождался. Сейчас обманщика артиста разыскивает полиция.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом виде телефонного мошенничества в России.

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