Автора хита 90-х «Ты сделана из огня» развели на «Авито»

Звезда 1990 годов Вадим Усланов, прославившийся благодаря песне «Ты сделана из огня», стал жертвой мошенников. Как стало известно 5-tv.ru, в 2018 году артист выставил на «Авито» объявление о продаже акустических колонок стоимостью 70 тысяч рублей. Потенциальный покупатель техники нашелся только в июле 2019 года.

Мужчина встретился с Услановым и заявил, что предлагаемый товар его полностью устраивает, предложив перевести деньги на карту. Однако уточнил, что средства поступят не сразу, а в течение трех дней. Певец, как ни странно, дал согласие на такую «сделку». В результате злоумышленник уехал с колонками, а обещанных 70 тысяч Вадим Усланов так и не дождался. Сейчас обманщика артиста разыскивает полиция.

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