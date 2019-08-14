Люди, прихватив цветы, выпрыгивали из горящего автобуса в Петербурге

Пассажирский автобус загорелся во время движения по Витебскому проспекту в Петербурге днем в среду, 14 августа. Кадры, на которых запечатлены моменты ЧП, появились в соцсетях. На непродолжительных роликах видно, как огонь полностью охватил транспортное средство. Также видно, что через какое-то время на место пожара приехали сотрудники МЧС. Однако они работают уже рядом с полностью сгоревшим автобусом.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. Как в беседе с 5-tv.ru рассказал один из очевидцев ЧП Александр, пассажиры загоревшегося транспортного средства покидали его с цветами. По-видимому, это был заказной автобус.

«Загорелся у него двигатель. Снизу лилось топливо под двигатель и горело. А пассажиры выбегали из автобуса почему-то с цветами. Видимо, это какой-то заказной автобус, что ли», — сказал мужчина.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в автобусе, который перевозил петербургских строителей.