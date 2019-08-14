«Вся в морщинках и такая довольная»: В сети обсуждают фото Брежневой без макияжа

Российская поп-исполнительница Вера Брежнева представляет собой эталон красоты и женственности для многих россиянок. Звезда нередко решается на смелые эксперименты, появляясь на публике то в ультракоротких, то в полупрозрачных платьях. Артистка не боится демонстрировать свою фигуру и в то же время она нисколько не стыдится показаться обществу такой, какая она есть — без грамма косметики на лице, с улыбкой и мимическими морщинками.

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Певица в очередной раз доказала поклонникам, что любит естественные образы, когда снялась для российского издания Vogue абсолютно без макияжа. На своей странице в Instagram Брежнева опубликовала обложку журнала, на которой широко улыбается и смотрит в кадр. Ее волосы небрежно убраны назад, а руки сложены на груди.

При виде снимка светской львицы фанаты не могли сдержать восхищения. В комментариях они признались, что любят поп-диву за то, что она не боится быть настоящей. По словам юзеров, знаменитость — невероятная красавица, и ей нечего скрывать под косметикой.

«Безумно нравится это фото. Разумеется, здесь есть мейк, но ощущение, словно вы вышли из купели, вся очищенная и одухотворенная».

«Такая живая, настоящая, красивая, пример для женщин, натуральная красоточка, такой и оставайтесь».

«Вся в морщинках и такая довольная».

«Вот она, моя хорошая! Самая добрая и светлая обложка, за которой такая же чистая суть!»

«Кайф!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время выступления Веры Брежневой произошел сбой пиротехнической системы.