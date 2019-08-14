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«Вся в морщинках и такая довольная»: В сети обсуждают фото Брежневой без макияжа

, 20:28 Фото 107

Звезда попробовала себя в качестве модели для глянцевого издания.

Фото : Instagram @ververa

Российская поп-исполнительница Вера Брежнева представляет собой эталон красоты и женственности для многих россиянок. Звезда нередко решается на смелые эксперименты, появляясь на публике то в ультракоротких, то в полупрозрачных платьях. Артистка не боится демонстрировать свою фигуру и в то же время она нисколько не стыдится показаться обществу такой, какая она есть — без грамма косметики на лице, с улыбкой и мимическими морщинками.

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Певица в очередной раз доказала поклонникам, что любит естественные образы, когда снялась для российского издания Vogue абсолютно без макияжа. На своей странице в Instagram Брежнева опубликовала обложку журнала, на которой широко улыбается и смотрит в кадр. Ее волосы небрежно убраны назад, а руки сложены на груди.

 
 
 
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Очень волнительный день для меня 🔥 V❤V Моя первая обложка #VOGUE 💣 @voguerussia Счастье работать с супер-командой!! Это был потрясающий съемочный день в Париже, который я запомню навсегда! Спасибо всем, кто помог осуществить мечту 🖤 Super exciting day for me!! My very first #VOGUE cover! Happy to work with super team! It was an incredible day in Paris, which I will never forget ❤ Thank u genius all who made my dream coming true!🖤 the Boss @mashavoguerussia photo: @alvarobeamud style: Olga Dunina assist @ogvzd hair @sebastienrichard1 makeup @mayumioda25 producer @karinachistyakova for @voguerussiabeauty #VERAforVOGUE #VOGUE #VOGUEBEAUTY #septemberissue #cover

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

При виде снимка светской львицы фанаты не могли сдержать восхищения. В комментариях они признались, что любят поп-диву за то, что она не боится быть настоящей. По словам юзеров, знаменитость — невероятная красавица, и ей нечего скрывать под косметикой.

«Безумно нравится это фото. Разумеется, здесь есть мейк, но ощущение, словно вы вышли из купели, вся очищенная и одухотворенная».

«Такая живая, настоящая, красивая, пример для женщин, натуральная красоточка, такой и оставайтесь».

«Вся в морщинках и такая довольная».

«Вот она, моя хорошая! Самая добрая и светлая обложка, за которой такая же чистая суть!»

«Кайф!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время выступления Веры Брежневой произошел сбой пиротехнической системы.

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