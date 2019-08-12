Видео: Во время выступления Веры Брежневой произошел сбой пиротехнической системы

Известная российская певица Вера Брежнева рассказала о том, что во время ее выступления в Баку на фестивале «Жара» произошло ЧП. Когда ога пела на сцене случился сбой пиротехнической системы и густой столб дыма буквально окутал артистку. Остановить систему специалистам не удавалось. Об этом Вера Брежнева написала на своей страничке в Instagram и прикрепила видеозапись, которая подтверждает слова певицы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поклонники не остались равнодушными к истории артистки, за шесть часов они написали более тысячи комментариев, в которых поддержали любимицу, отметив ее смелость.
«Молодец, Вера! Они хотели тебя выкурить, но Ты не сдалась!!! Наш Человек!»
«На заднем фоне горы, а рядом почти вулкан»
«Это пиротехника в шоке от твоего выступления»
«Сама пиротехника не выдержала от твоей бешеной энергии, Вера»
«Зато ты доказала всем что поешь без фанеры», — поддержали певицу фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара». Российская певица споткнулась на музыкальном мероприятии в Баку.