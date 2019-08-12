Видео: Во время выступления Веры Брежневой произошел сбой пиротехнической системы

Известная российская певица Вера Брежнева рассказала о том, что во время ее выступления в Баку на фестивале «Жара» произошло ЧП. Когда ога пела на сцене случился сбой пиротехнической системы и густой столб дыма буквально окутал артистку. Остановить систему специалистам не удавалось. Об этом Вера Брежнева написала на своей страничке в Instagram и прикрепила видеозапись, которая подтверждает слова певицы.

«Интересный случай. Во время этого выступления случился сбой пиротехнической системы, я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, ️ но решила, что такая задумка)) и продолжала петь)) Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было „весело“, потому что остановить этот дым не мог никто) но номер решили не прерывать) и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом. Энергетика зашкаливала», — написала Брежнева. (орфография и пунктуация автора — сохранены. Прим. ред.)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 11 Авг 2019 в 9:12 PDT

Поклонники не остались равнодушными к истории артистки, за шесть часов они написали более тысячи комментариев, в которых поддержали любимицу, отметив ее смелость.

«Молодец, Вера! Они хотели тебя выкурить, но Ты не сдалась!!! Наш Человек!»

«На заднем фоне горы, а рядом почти вулкан»

«Это пиротехника в шоке от твоего выступления»

«Сама пиротехника не выдержала от твоей бешеной энергии, Вера»

«Зато ты доказала всем что поешь без фанеры», — поддержали певицу фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара». Российская певица споткнулась на музыкальном мероприятии в Баку.