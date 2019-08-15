  1. Пятый канал
  4. Видео: Заседание по делу беглого миллиардера Алексея Кузнецова перенесли

Видео: Заседание по делу беглого миллиардера Алексея Кузнецова перенесли

, 0:16 Эфирная новость 32

В общей сложности бывшего министра финансов Московской области обвиняют в 22 эпизодах преступной деятельности.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Михаил Терещенко, Пятый канал

В Москве 14 августа начали судить бывшего вице-премьера и министра финансов правительства Подмосковья Алексея Кузнецова. Он не просто чиновник, пойманный на коррупции. Он беглый миллиардер. В его истории и тайная эмиграция в США, и перемещения по поддельным паспортам в Европе, и экстрадиция из Франции в Россию.

Одного из крупнейших махинаторов, ущерб от действий которого правительству и предприятиям Московской области оценивается в сумму свыше 14 миллиардов рублей, искали три года. Еще пять — добивались его возвращения на родину. А теперь часть этого времени может пойти в зачет тюремного срока.

К тому же, дело Алексея Кузнецова рассматривается в особом порядке, ведь он признал вину. А значит, получит не больше двух третей от максимального наказания. Плюс — защита Кузнецова настаивает: экс-чиновник подлежит освобождению от уголовной ответственности по 14 эпизодам, срок давности по которым истек.

«Весь срок нахождения Кузнецова под стражей, под домашним арестом и судебным надзором во Франции засчитывается в наказание. А по нашему закону — день нахождения под стражей равен полутора дням колонии общего режима»,  заявил адвокат Алексея Кузнецова — Александр Линников.

«Здесь у меня, как у адвоката потерпевших, имеются большие сомнения. То есть он мог, что он подтвердил, свободно передвигаться — был электронный контроль, он всего несколько раз должен был отмечаться и не выходить в ночное время», — отметила адвокат потерпевшей стороны Екатерина Туфан.

Мошенничество, легализация денежных средств, полученных преступных путем, растрата — это главные пункты обвинения. В этой истории самое поразительное — масштаб хищений. В Подмосковье — роскошный особняк, равный по богатству отделки и предметам мебели музею. За границей — невероятные квартиры, виллы и даже целые отели. Яхта и дорогие, очень дорогие, машины. Настоящей пещерой Аладдина оказался и скромный с виду ангар под Петербургом.

Кузнецов работал с подельниками — коллегами и сестрой, тоже чиновницей. Но не последнюю, и чуть ли не ведущую, роль сыграла жена. Именно через фирмы Жанны Буллок, которая заочно признана виновной и находится в розыске, отмывались гигантские суммы. Следующее заседание по делу Кузнецова назначено на 16 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-министр Подмосковья выдавал себя во Франции за жертву политического преследования.

Читайте также

+14° Днём +20°
Ночью +13°
65.20
-0.40 72.90
-0.51
Гороскоп на 14 августа: счастье уже на пороге, Раки!

Последние новости

1:17
В день памяти Виктора Цоя в прокат вернется фильм «Игла»
0:55
Итоги турсезона: куда россияне чаще всего ездили отдыхать этим летом?
0:32
«Ничего собой не представляет»: Боярский о Бузовой, после ее шутки на тему блокады
0:16
Видео: Заседание по делу беглого миллиардера Алексея Кузнецова перенесли
0:01
15 августа вспоминают Василия Блаженного: что можно и нельзя делать в этот день
23:47
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Сейчас читают

«Вся в морщинках и такая довольная»: В сети обсуждают фото Брежневой без макияжа
Лена Миро раскритиковала Анну Седокову за частую смену ухажеров
«Одно лицо!»: Ляйсан Утяшева опубликовала архивные снимки с мамой

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги