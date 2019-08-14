В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Представитель НАТО назвал небезопасным маневр российского Су-27 во время сопровождения самолета министра обороны РФ Сергея Шойгу в небе над Балтикой. По его словам, истребитель резко взял влево и практически пересек курс одного из F-18 Североатлантического альянса.

« После того, как была проведена оценка намерений (российских самолетов — Прим.ред.), два истребителя F-18 повернули влево, чтобы отдалиться от самолета, на перехват которого они вылетели. Незадолго до этого один из российских истребителей Су-27 также повернул влево и почти пересек курс полета одного из F-18 небезопасным образом », — цитирует представителя НАТО РИА Новости.

В Североатлантическом альянсе отметили, что ситуация разрешилась благоприятным образом только из-за профессионализма пилота F-18. Представитель НАТО добавил, что российские истребители сопровождали Ту-214 с отключенными транспондерами и не вели радиообмен с диспетчерами. Это якобы и стало причиной для поднятия в воздух натовских самолетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что испанский истребитель F-18, преследовавший самолет Шойгу, попал на видео.