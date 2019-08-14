  1. Пятый канал
  4. В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

, 23:47 Видео 41

В Североатлантическом альянсе отметили, что российские истребители не вели радиообмен с диспетчерами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Представитель НАТО назвал небезопасным маневр российского Су-27 во время сопровождения самолета министра обороны РФ Сергея Шойгу в небе над Балтикой. По его словам, истребитель резко взял влево и практически пересек курс одного из F-18 Североатлантического альянса.

«После того, как была проведена оценка намерений (российских самолетов — Прим.ред.), два истребителя F-18 повернули влево, чтобы отдалиться от самолета, на перехват которого они вылетели. Незадолго до этого один из российских истребителей Су-27 также повернул влево и почти пересек курс полета одного из F-18 небезопасным образом», — цитирует представителя НАТО РИА Новости.

В Североатлантическом альянсе отметили, что ситуация разрешилась благоприятным образом только из-за профессионализма пилота F-18. Представитель НАТО добавил, что российские истребители сопровождали Ту-214 с отключенными транспондерами и не вели радиообмен с диспетчерами. Это якобы и стало причиной для поднятия в воздух натовских самолетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что испанский истребитель F-18, преследовавший самолет Шойгу, попал на видео.

Читайте также

+16° Днём +22°
Ночью +13°
65.20
-0.40 72.90
-0.51
Гороскоп на 14 августа: счастье уже на пороге, Раки!

Последние новости

0:01
15 августа вспоминают Василия Блаженного: что можно и нельзя делать в этот день
23:47
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
23:26
Видео: Пермский пенсионер перерезал веревки промышленным альпинистам
23:08
Участник шоу «Замуж за Бузову» попал в ДТП в Москве
23:00
«Одно лицо!»: Ляйсан Утяшева опубликовала архивные снимки с мамой
22:42
Видео: На греческой Эвбее эвакуируют жителей из-за лесных пожаров

Сейчас читают

Черная дыра проснулась? Эксперт прокомментировал необычное астрономическое явление
«Вся в морщинках и такая довольная»: В сети обсуждают фото Брежневой без макияжа
Площадь пожара в БЦ на Васильевском острове в Петербурге увеличилась в два раза

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги