В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Представитель НАТО назвал небезопасным маневр российского Су-27 во время сопровождения самолета министра обороны РФ Сергея Шойгу в небе над Балтикой. По его словам, истребитель резко взял влево и практически пересек курс одного из F-18 Североатлантического альянса.
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В Североатлантическом альянсе отметили, что ситуация разрешилась благоприятным образом только из-за профессионализма пилота F-18. Представитель НАТО добавил, что российские истребители сопровождали Ту-214 с отключенными транспондерами и не вели радиообмен с диспетчерами. Это якобы и стало причиной для поднятия в воздух натовских самолетов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что испанский истребитель F-18, преследовавший самолет Шойгу, попал на видео.