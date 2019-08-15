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ЧП в Филадельфии: Мужчина обстрелял полицейских и взял людей в заложники

, 5:43 Эфирная новость 16

Стражам порядка удалось освободить всех пленных. Пострадавшие были госпитализированы.

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Фото, видео : www.globallookpress.com © Bao Dandan, 5-tv.ru

Масштабная спецоперация по задержанию наркодилеров в эти минуты проходит в американском городе Филадельфия. Там уже несколько часов полиция и спецназ ведут перестрелку с одним из преступников. Он забаррикадировался в жилом доме и открыл огонь. По последним данным, не менее семи служителей закона ранены. Сейчас им оказывают помощь медики.

Также стало известно, что стражи порядка попытались вступить со стрелком в переговоры и убедить его сдаться, но пока безрезультатно. Вместе с тем силовики вывели из здания людей, которых злоумышленник взял в заложники. Эвакуируют и жителей всего квартала. Спецоперация продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что угрожавшего устроить стрельбу в магазине мужчину арестовали во Флориде.

 

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