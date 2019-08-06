Угрожавшего устроить стрельбу в магазине мужчину арестовали во Флориде

В США арестован мужчина, который угрожал устроить стрельбу в магазине во Флориде. В доме у подозреваемого провели обыск, однако оружия не нашли.

Тем временем медики сообщили о росте числа жертв стрельбы в техасском Эль-Пасо. В больнице скончались двое раненых. Таким образом погибших уже 22.

Президент США Дональд Трамп после расстрелов в Техасе и Огайо выступил с обращением к нации, в котором призвал усилить контроль над огнестрельным оружием и прекратить популяризацию насилия. Часть вины при этом он возложил на создателей компьютерных игр.

На фоне этих заявлений акции крупнейших интернет-компаний рухнули.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в минувшие выходные весь мир потрясли кровавые расстрелы в США. 21-летний мужчина открыл стрельбу в торговом центре в Техасе, его задержали. Днем позже расправу над прохожими устроил 24-летний житель города Дейтон в штате Огайо. Погибли девять человек, 37 получили ранения. Полицейские ликвидировали нападавшего.