Угрожавшего устроить стрельбу в магазине мужчину арестовали во Флориде

, 8:27 Эфирная новость 22

Дональд Трамп после расстрелов в Техасе и Огайо обратился к нации с призывом усилить контроль над огнестрельным оружием.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

В США арестован мужчина, который угрожал устроить стрельбу в магазине во Флориде. В доме у подозреваемого провели обыск, однако оружия не нашли.

Тем временем медики сообщили о росте числа жертв стрельбы в техасском Эль-Пасо. В больнице скончались двое раненых. Таким образом погибших уже 22.

Президент США Дональд Трамп после расстрелов в Техасе и Огайо выступил с обращением к нации, в котором призвал усилить контроль над огнестрельным оружием и прекратить популяризацию насилия. Часть вины при этом он возложил на создателей компьютерных игр.

На фоне этих заявлений акции крупнейших интернет-компаний рухнули.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в минувшие выходные весь мир потрясли кровавые расстрелы в США. 21-летний мужчина открыл стрельбу в торговом центре в Техасе, его задержали. Днем позже расправу над прохожими устроил 24-летний житель города Дейтон в штате Огайо. Погибли девять человек, 37 получили ранения. Полицейские ликвидировали нападавшего.

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