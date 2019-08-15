В Турции требуют отмены системы «все включено» для туристов

Торгово-промышленная палата города Манагавта потребовала Министерство туризма и культуры Турции отменить в некоторых курортных районах систему «все включено» для туристов. По мнению торговцев, такой формат работы гостиниц приносит убытки другим частным предпринимателям. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

По словам бизнесменов, система all inclusive в турецких отелях наносит огромный ущерб их деятельности. Подобный формат работы в сфере услуг приводит к отсутствию конкуренции на рынке, а также упадку туристического бизнеса по всей стране.

Отдыхающие сидят в своих гостиницах, наслаждаясь бесконечными «бесплатными» выпивкой и едой, не выходя в города и не посещая достопримечательности. Члены палаты напомнили Минтуризму о том, что государство планировало повысить уровень и перейти на «качественного» туриста, который может себе позволить потратить не меньше одной тысячи долларов.

По мнению представителей отелей, работающих по системе «все включено», проблема не в формате их работы, а в том, что цены на турецкие гостиницы, например, в России, выросли за последний год на 20–30%. Поэтому российские туристы не могут позволить себе тратить большие суммы на шоппинг. К тому же, многие гости Турции приезжают туда не в первый раз, поэтому наблюдать достопримечательности им не интересно.

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