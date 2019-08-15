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  4. «Никак не дождусь» — брат Джулии Робертс снова заговорил о российском гражданстве

«Никак не дождусь» — брат Джулии Робертс снова заговорил о российском гражданстве

, 15:30 71

Голливудский актер Эрик Робертс подтвердил желание получить паспорт гражданина РФ во время турнира по боевому самбо в Сочи, на котором стал почетным гостем.

Фото : Frederic Kern / www.globallookpress.com

Американский актер и брат звезды фильма «Красотка» Джулии Робертс Эрик Робертс снова заявил о желании получить российское гражданство, сообщает РИА Новости.

Об этом Робертс сказал на юбилейном Х Международном турнире по боевому самбо «Платформа S-70» в Сочи, почетным гостем которого он стал. Сам актер является обладателем черного пояса по тхэквондо. Звездный гость заявил, что провел прекрасный вечер, наблюдая за поединками.

«Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство», — приводит агентство слова Эрика.

Робертс хранит теплые воспоминания о черноморском побережье России с 2002 года, когда стал почетным гостем фестиваля «Кинотавр». В прошлом году актер побывал в Ростове-на-Дону в качестве председателя жюри форума мотивационного кино и спорта и впервые заговорит о желании получить паспорт гражданина РФ.

«Ваша страна напоминает Америку 50-х годов, которую я очень люблю. Вы очень жизнерадостные люди, и находиться здесь очень приятно», — сказал тогда Робертс.

Эрик отметил, что русские умеют радоваться жизни, а также быть серьезными и собранными в отличие от американцев, которых отличает лень.

В последние годы обладателями российского гражданства стали актеры Жерар Депардье, Стивен Сигал, американский боксер Рой Джонс-младший и боец ММА Джефф Монсон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как уругвайская суперзвезда Наталья Орейро попросила у Владимира Путина российский паспорт.

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