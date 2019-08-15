Мужчина с ружьем захватил парикмахерскую в Котельниках

Вооруженный мужчина устроил стрельбу в подмосковных Котельниках днем 15 августа.

Как стало известно 5-tv.ru, неизвестный произвел выстрел из ружья в парикмахерской в микрорайоне Белая дача. Когда оттуда выбежали люди, он забаррикадировался внутри помещения. Инцидент произошел около двух часов дня. В результате происшествия никто не пострадал — работники и посетители салона успели покинуть здание. Сейчас место оцеплено правоохранителями, с мужчиной ведутся переговоры. Возможно, вскоре последует штурм.

По предварительным данным, стрелок искал свою жену, которая работает парикмахером. Мотивом его поступка могло стать расставание с возлюбленной, которая сбежала от него в родную Молдавию. Подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стрельбе на петербургской свадьбе.