Захвативший парикмахерскую в Котельниках задержан

Нетрезвый и вооруженный мужчина, захвативший парикмахерскую в подмосковных Котельниках, задержан сотрудниками МВД.

Ранее гражданин Молдавии в состоянии алкогольного опьянения с ружьем ворвался в помещение и начал громить обстановку, после чего выстрелил в воздух. Когда работники и посетители заведения выбежали на улицу, мужчина забаррикадировался внутри. Все произошло около двух часов дня. На место прибыли сотрудники полиции и группа захвата. После переговоров мужчина сдался силовикам. Никто не пострадал.

По предварительной информации, мотивом для такого поступка послужила семейная драма. От мужчины ушла жена, которая работала парикмахером в данном салоне.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места захвата парикмахерской в Котельниках.