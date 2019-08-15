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  4. Захвативший парикмахерскую в Котельниках задержан

Захвативший парикмахерскую в Котельниках задержан

, 19:58 Видео 65

15 августа мужчина с ружьем ворвался в помещение салона красоты в районе Белая дача и забаррикадировался.

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Фото, видео : Instagram @dmitry_petrovich75, 5-tv.ru

Нетрезвый и вооруженный мужчина, захвативший парикмахерскую в подмосковных Котельниках, задержан сотрудниками МВД.

Ранее гражданин Молдавии в состоянии алкогольного опьянения с ружьем ворвался в помещение и начал громить обстановку, после чего выстрелил в воздух. Когда работники и посетители заведения выбежали на улицу, мужчина забаррикадировался внутри. Все произошло около двух часов дня. На место прибыли сотрудники полиции и группа захвата. После переговоров мужчина сдался силовикам. Никто не пострадал. 

По предварительной информации, мотивом для такого поступка послужила семейная драма. От мужчины ушла жена, которая работала парикмахером в данном салоне. 

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места захвата парикмахерской в Котельниках.

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