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  4. Литераторы пострадали в аварии с такси в Москве — видео

Литераторы пострадали в аварии с такси в Москве — видео

, 19:16 Видео 41

Предварительно, сначала легковушка с «шашечками» столкнулась с электробусом, а затем протаранила остановку общественного транспорта.

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Фото, видео : ВКонтакте @msk_today

У станции «Китай-город» в Москве автомобиль такси протаранил пустую остановку общественного транспорта.

ВКонтакте @msk_today

Как стало известно 5-tv.ru, этому предшествовало столкновение автомобиля с «шашечками» с электробусом в районе Старой площади. В легковушке находились московская писательница Дана Курская и поэт Данила Давыдов. Они и таксист получили различные травмы, их госпитализировали. Данные об их состоянии и характере повреждений уточняются.

На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что автомобиль сильно разбит. По счастливому стечению обстоятельств, в момент ДТП на остановке никого не было.

Дана Курская — уроженка Челябинска, поэтесса, член Союза Писателей Москвы. Данила Давыдов — московский поэт, прозаик и литературный критик, литературовед.

Литераторы пострадали в аварии с такси в Москве — видео

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ВКонтакте @Дана Курская

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ВКонтакте @Данила Давыдов

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии с «Газелью» под Саратовом, в которой пострадали десять человек.

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