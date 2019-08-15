У станции «Китай-город» в Москве автомобиль такси протаранил пустую остановку общественного транспорта.
Как стало известно 5-tv.ru, этому предшествовало столкновение автомобиля с «шашечками» с электробусом в районе Старой площади. В легковушке находились московская писательница Дана Курская и поэт Данила Давыдов. Они и таксист получили различные травмы, их госпитализировали. Данные об их состоянии и характере повреждений уточняются.
На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что автомобиль сильно разбит. По счастливому стечению обстоятельств, в момент ДТП на остановке никого не было.
Дана Курская — уроженка Челябинска, поэтесса, член Союза Писателей Москвы. Данила Давыдов — московский поэт, прозаик и литературный критик, литературовед.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии с «Газелью» под Саратовом, в которой пострадали десять человек.