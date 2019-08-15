У станции «Китай-город» в Москве автомобиль такси протаранил пустую остановку общественного транспорта.

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Как стало известно 5-tv.ru, этому предшествовало столкновение автомобиля с «шашечками» с электробусом в районе Старой площади. В легковушке находились московская писательница Дана Курская и поэт Данила Давыдов. Они и таксист получили различные травмы, их госпитализировали. Данные об их состоянии и характере повреждений уточняются.

На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что автомобиль сильно разбит. По счастливому стечению обстоятельств, в момент ДТП на остановке никого не было.

Дана Курская — уроженка Челябинска, поэтесса, член Союза Писателей Москвы. Данила Давыдов — московский поэт, прозаик и литературный критик, литературовед.

Литераторы пострадали в аварии с такси в Москве — видео 1/2 ВКонтакте @Дана Курская 2/2 ВКонтакте @Данила Давыдов

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