Видео: Пострадавшие от паводка жители Тулуна купили первые дома

Уже два с половиной миллиарда рублей выплачено жителям Иркутской области, потерявшим имущество из-за паводков. Реализована почти вся сумма, выделенная правительством. Об этом заявили на совещании комиссии по ликвидации последствий наводнения. А вот темпы предоставления жилья пострадавшим не такие быстрые.
В приоритетный список восстановления включены шестьдесят социальных объектов. Это школы, детские сады и медучреждения. Ремонтные работы уже ведутся.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тысяч человек.