Видео: Пострадавшие от паводка жители Тулуна купили первые дома

Уже два с половиной миллиарда рублей выплачено жителям Иркутской области, потерявшим имущество из-за паводков. Реализована почти вся сумма, выделенная правительством. Об этом заявили на совещании комиссии по ликвидации последствий наводнения. А вот темпы предоставления жилья пострадавшим не такие быстрые.

«Цифры даже неудобно называть. По началу капитального ремонта и по переселению людей. Я сегодня хотел бы внятный ответ услышать: что происходит, почему мы сегодня не удовлетворяем права граждан, которые утеряли жилье? Мы из десяти миллиардов рублей, которые правительство направило, выплатили гражданам на жилье 15 миллионов рублей. Пять семей всего получили возможность», — возмущенно сказал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

В приоритетный список восстановления включены шестьдесят социальных объектов. Это школы, детские сады и медучреждения. Ремонтные работы уже ведутся.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тысяч человек.