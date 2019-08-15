Видео: Путин обсудил будущее Курганской области с врио губернатора Шумковым

План развития Курганской области Владимиру Путину представил исполняющий обязанности губернатора Вадим Шумков. Чуть меньше года он управляет регионом и борется с главными проблемами: низкими зарплатами и ростом госдолга. На реализацию основных национальных проектов области нужны деньги. За поддержкой Шумков обратился к президенту.

«Я консультировался с коллегами, они сказали, что, кроме вас, вряд ли к кому-то с этим вопросом подходить можно», — сказал Шумков.

«Перевести налогоплательщиков к вам, да?» — спросил Путин.

«Часть. Тех, которые связаны с регионом», — ответил врио губернатора.

«Думаю, это справедливо. Потому что это должно ровным слоем проходить. Нельзя подрывать, конечно, регионы, где люди традиционно работают и центры прибыли создают, потому что эти регионы в свои планы развития тоже вносят определенные параметры», — заявил глава государства.

«Мы все понимаем», — сказал Шумков.

«Но делать надо, я согласен», — заключил президент России.

План сейчас проходит обсуждение в Правительстве и Минфине. Курировать его реализацию в регионе будет министр финансов Антон Силуанов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россия может войти в четверку стран с самым большим запасом золота.