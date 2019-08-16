Богатейшие люди мира «обеднели» на 18 миллиардов долларов за один день

Десятка самых богатых людей планеты разом «обеднела» сразу на 18 миллиардов долларов. Такие данные приводит Forbes. Среди тех, кто потерял деньги — глава компании Amazon Джефф Безос, основатель Facebook Марк Цукерберг и владелец ряда модных брендов Бернар Арно, они лишились более трех миллиардов каждый.

Резкое сокращение их состояний эксперты объясняют падением американских фондовых индексов. К примеру, Dow Jones накануне резко упал до годового минимума. И эксперты финансового рынка уже начали говорить о начале нового экономического кризиса. Причем, он будет сильнее, чем в 2008 году.

И все снова из-за США — там снова начали выдавать ничем не обеспеченные ипотечные кредиты, то есть, реальную стоимость эти деньги не имеют. Но вот кстати, единственным бизнесменом из десятки Forbes, на котором падение котировок никак не отразилось, оказался бывший мэр Нью-Йорка, медиамагнат Майкл Блумберг.

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