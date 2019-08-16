  1. Пятый канал
  4. Богатейшие люди мира «обеднели» на 18 миллиардов долларов за один день

Богатейшие люди мира «обеднели» на 18 миллиардов долларов за один день

, 6:31 Эфирная новость 37

Самое значительное падение в денежном эквиваленте показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса. Оно сократилось на 3,5 миллиарда долларов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе, 5-tv.ru

Десятка самых богатых людей планеты разом «обеднела» сразу на 18 миллиардов долларов. Такие данные приводит Forbes. Среди тех, кто потерял деньги — глава компании Amazon Джефф Безос, основатель Facebook Марк Цукерберг и владелец ряда модных брендов Бернар Арно, они лишились более трех миллиардов каждый.

Резкое сокращение их состояний эксперты объясняют падением американских фондовых индексов. К примеру, Dow Jones накануне резко упал до годового минимума. И эксперты финансового рынка уже начали говорить о начале нового экономического кризиса. Причем, он будет сильнее, чем в 2008 году.

И все снова из-за США — там снова начали выдавать ничем не обеспеченные ипотечные кредиты, то есть, реальную стоимость эти деньги не имеют. Но вот кстати, единственным бизнесменом из десятки Forbes, на котором падение котировок никак не отразилось, оказался бывший мэр Нью-Йорка, медиамагнат Майкл Блумберг.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика.

Читайте также

+14° Днём +16°
Ночью +15°
65.89
0.69 73.46
0.56
Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!

Последние новости

7:56
С картошки на фрукты: как рацион россиян изменился за 40 лет — видео
7:49
Автора фото с детьми на полу маршрутки обвинили в недостоверности снимков
7:42
Видео: Ранее неизвестные рисунки Экзюпери нашли в Швейцарии
7:36
В Приморье найдены новые очаги африканской чумы свиней — видео
7:29
Анджелина Джоли одевает своих детей в секонд-хендах и кормит дешевой едой
7:22
Видео: Сотни иностранных шхун укрываются от тайфуна в бухтах Приморья

Сейчас читают

Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!
«Наручники приветствуются»: Бывший муж Бузовой рассказал о сексуальных предпочтениях
В Киеве решились на создание плана по реинтеграции Донбасса к 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги