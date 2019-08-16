Режиссер из Казахстана Медет Шаяхметов снял клип для эпатажного российского рэпера Элджея и косоварской певицы Эры Истрефи. Их совместная работа называется «Sayonara Детка».

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Трек посвящен не сложившейся личной жизни пары, роль которой как раз исполнили Элджей и Эра Истрефи. За сутки с момента выхода клипа он набрал более миллиона просмотров на YouTube, что можно приравнять к успеху. По признанию поклонников российского рэпера, это одна из лучших его работ.

«У Элджея клипы на уровне Голливуда», — прокомментировал один из них.

Эра Истрефи — популярная певица среди албаноязычной аудитории. Ее творчество часто сравнивают с работами американской певицы Рианны. После публикации клипа на песню «Sayonara Детка» многие фанаты Элджея также выразили заинтересованность девушкой, заметив, что она похожа на возлюбленную рэпера — Анастасию Ивлееву.

Режиссер из Казахстана снял клип для Элджея 1/3 2/3 3/3

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ивлеева перекрасила волосы в голубой цвет.