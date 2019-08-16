Мать и трое детей погибли в пожаре в Курской области

Мать и трое ее несовершеннолетних детей погибли в страшном пожаре в Курской области, который произошел в ночь на пятницу, 16 августа в деревне Суходол Фатежского района.

Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В одноэтажном доме проживала многодетная семья — женщина 1972 года рождения и трое ее детей пяти, 11-ти и 12 лет.

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Сообщение о пожаре поступило около 5.16 утра. Прибывшие на место пожарные оперативно справились с полыхающим домом. Возгорание было ликвидировано к 5.29. В ходе обследования обгоревших конструкций были обнаружены тела четырех человек.

Причины произошедшего уточняются.

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