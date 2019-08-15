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  4. Серия взрывов из-за пожара чуть не уничтожила квартал в Оренбурге

Серия взрывов из-за пожара чуть не уничтожила квартал в Оренбурге

, 14:05 Эфирная новость 69

Пожарным чудом удалось выбежать из полыхающего здания.

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Фото, видео : ria56.ru, 5-tv.ru

В Оренбурге из-за пожара в гараже едва не сгорел целый квартал в частном секторе. Огонь подобрался к канистрам с бензином и произошла серия взрывов.

К счастью, никто не пострадал, пожарным удалось выбежать из полыхающего гаража за считанные секунды до первого взрыва. Спасателям удалось отстоять от огня частные дома. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняется. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о серьезном пожаре на юге Петербурга, где в настоящее время полыхает на площади в 500 квадратных метров рыбный цех. Для его тушения готовы вылететь три вертолета. Обстоятельства и причины пожара уточняются. 

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