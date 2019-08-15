Серия взрывов из-за пожара чуть не уничтожила квартал в Оренбурге

В Оренбурге из-за пожара в гараже едва не сгорел целый квартал в частном секторе. Огонь подобрался к канистрам с бензином и произошла серия взрывов.

К счастью, никто не пострадал, пожарным удалось выбежать из полыхающего гаража за считанные секунды до первого взрыва. Спасателям удалось отстоять от огня частные дома. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о серьезном пожаре на юге Петербурга, где в настоящее время полыхает на площади в 500 квадратных метров рыбный цех. Для его тушения готовы вылететь три вертолета. Обстоятельства и причины пожара уточняются.