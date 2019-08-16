Фото: рейс из Минвод в Москву задержан из-за попадания птицы в двигатель

Рейс «Минводы — Москва» авиакомпании «Победа» задержан на почти три часа в связи с попаданием птицы в правый двигатель. В пресс-службе лоукостера сообщили, что в настоящее время проводится проверка состояния воздушного судна.

«В аэропорту Минеральных Вод рейс в Москву задержан более чем на 2,5 часа из-за поступления информации о подозрении на попадание птицы в правый двигатель», — добавили в авиакомпании.

В распоряжении 5-tv.ru оказались фотографии, которые подтверждают подозрения пилотов, отменивших вылет.

Информации о том, на сколько задержан рейс пока не сообщается.

Накануне, как признали уже во всем мире, фантастическую посадку в кукурузном поле Подмосковья совершил пилот самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии». При взлете воздушное судно столкнулось со стаей чаек, что привело к попаданию птиц в оба двигателя и их отключению. При аварийной посадке никто не погиб.