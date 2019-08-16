Видео: Командир экипажа А-321 Дамир Юсупов отказался считать себя героем

На месте жесткой посадки Airbus А-321 в Подмосковье до утра были прекращены все работы. Изучить повреждения лайнера в темноте по попросту невозможно. Утром начнется демонтаж, самолет разберут и по частям вывезут с поля.
Специалистам еще предстоит работа с черными ящиками. Как сообщили в Росавиации, они не пострадали, так что расшифровка не займет много времени, и через несколько дней данные передадут следователям.
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К слову, командир экипажа Дамир Юсупов заявил, что старался посадить самолет как можно мягче, а именно — без шасси, чтобы воздушное судно не перевернулось. При этом он отметил, что не считает себя героем, так как посадить лайнер в поле было единственно правильным решением.
Кроме того, экспертам предстоит выяснить, откуда вблизи аэропорта появилось столько птиц, что они стали реальной угрозой для полетов. Вид пернатых, кстати, уже определили.
После ЧП с Airbus орнитологи предложили разработать паспорта аэропортов, чтобы предотвращать инциденты с птицами. То есть, учитывать пути миграции птиц, наличие рек, полей и свалок. Последних, кстати, вблизи «Жуковского» сразу две.
Именно птицы стали причиной аварийной посадки рейса «Уральских авиалиний» в Подмосковье. У лайнера отключились оба двигателя. Экипажу пришлось экстренно сажать борт прямо в поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Из 76 пострадавших — шесть человек, в том числе одного ребенка, госпитализировали. Остальным пассажирам севшего на кукурузное поле самолета, предоставили сразу три дополнительных рейса до Крыма.
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Но решились продолжить полет далеко не все: кто-то не отошел от шока, кто-то до сих пор ждет багаж, кто-то решил добираться до моря наземным транспортом. Тем более, что авиакомпания предложила для перелета ту же модель самолета — Airbus А-321. Тех, кто не испугался войти в один лайнер дважды, в Симферополе встретила корреспондент МИЦ «Известия» Мэри Бадунц. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что до посадки в «Жуковском» А-321 не раз был на грани катастрофы.