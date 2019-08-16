Видео: Командир экипажа А-321 Дамир Юсупов отказался считать себя героем

На месте жесткой посадки Airbus А-321 в Подмосковье до утра были прекращены все работы. Изучить повреждения лайнера в темноте по попросту невозможно. Утром начнется демонтаж, самолет разберут и по частям вывезут с поля.

Специалистам еще предстоит работа с черными ящиками. Как сообщили в Росавиации, они не пострадали, так что расшифровка не займет много времени, и через несколько дней данные передадут следователям.

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К слову, командир экипажа Дамир Юсупов заявил, что старался посадить самолет как можно мягче, а именно — без шасси, чтобы воздушное судно не перевернулось. При этом он отметил, что не считает себя героем, так как посадить лайнер в поле было единственно правильным решением.

Кроме того, экспертам предстоит выяснить, откуда вблизи аэропорта появилось столько птиц, что они стали реальной угрозой для полетов. Вид пернатых, кстати, уже определили.

«У меня не мнение, не точка зрения, у меня фотографии тех тушек чаек, которые остались на ВПП после столкновения с самолетом», — заявил руководитель ФАВТ Александр Нерадько.

После ЧП с Airbus орнитологи предложили разработать паспорта аэропортов, чтобы предотвращать инциденты с птицами. То есть, учитывать пути миграции птиц, наличие рек, полей и свалок. Последних, кстати, вблизи «Жуковского» сразу две.

Именно птицы стали причиной аварийной посадки рейса «Уральских авиалиний» в Подмосковье. У лайнера отключились оба двигателя. Экипажу пришлось экстренно сажать борт прямо в поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Из 76 пострадавших — шесть человек, в том числе одного ребенка, госпитализировали. Остальным пассажирам севшего на кукурузное поле самолета, предоставили сразу три дополнительных рейса до Крыма.

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Но решились продолжить полет далеко не все: кто-то не отошел от шока, кто-то до сих пор ждет багаж, кто-то решил добираться до моря наземным транспортом. Тем более, что авиакомпания предложила для перелета ту же модель самолета — Airbus А-321. Тех, кто не испугался войти в один лайнер дважды, в Симферополе встретила корреспондент МИЦ «Известия» Мэри Бадунц. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что до посадки в «Жуковском» А-321 не раз был на грани катастрофы.