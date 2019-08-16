  1. Пятый канал
  4. Видео: Командир экипажа А-321 Дамир Юсупов отказался считать себя героем

Видео: Командир экипажа А-321 Дамир Юсупов отказался считать себя героем

, 6:01 Эфирная новость 167

Аварийная посадка рейса «Москва — Симферополь» произошла спустя считаные минуты после взлета из подмосковного аэропорта «Жуковский». Из 226 пассажиров и семерых членов экипажа — никто не погиб.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 23

На месте жесткой посадки Airbus А-321 в Подмосковье до утра были прекращены все работы. Изучить повреждения лайнера в темноте по попросту невозможно. Утром начнется демонтаж, самолет разберут и по частям вывезут с поля.

Специалистам еще предстоит работа с черными ящиками. Как сообщили в Росавиации, они не пострадали, так что расшифровка не займет много времени, и через несколько дней данные передадут следователям.

«Сложнее чуда на Гудзоне» — эксперт об аварийной посадке самолета А-321

К слову, командир экипажа Дамир Юсупов заявил, что старался посадить самолет как можно мягче, а именно — без шасси, чтобы воздушное судно не перевернулось. При этом он отметил, что не считает себя героем, так как посадить лайнер в поле было единственно правильным решением.

Кроме того, экспертам предстоит выяснить, откуда вблизи аэропорта появилось столько птиц, что они стали реальной угрозой для полетов. Вид пернатых, кстати, уже определили.

«У меня не мнение, не точка зрения, у меня фотографии тех тушек чаек, которые остались на ВПП после столкновения с самолетом», — заявил руководитель ФАВТ Александр Нерадько.

Читайте также

Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье на кукурузном поле

После ЧП с Airbus орнитологи предложили разработать паспорта аэропортов, чтобы предотвращать инциденты с птицами. То есть, учитывать пути миграции птиц, наличие рек, полей и свалок. Последних, кстати, вблизи «Жуковского» сразу две.

Именно птицы стали причиной аварийной посадки рейса «Уральских авиалиний» в Подмосковье. У лайнера отключились оба двигателя. Экипажу пришлось экстренно сажать борт прямо в поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Из 76 пострадавших — шесть человек, в том числе одного ребенка, госпитализировали. Остальным пассажирам севшего на кукурузное поле самолета, предоставили сразу три дополнительных рейса до Крыма.

Пассажиры рейса «Москва — Симферополь» получат по 100 тысяч рублей

Но решились продолжить полет далеко не все: кто-то не отошел от шока, кто-то до сих пор ждет багаж, кто-то решил добираться до моря наземным транспортом. Тем более, что авиакомпания предложила для перелета ту же модель самолета — Airbus А-321. Тех, кто не испугался войти в один лайнер дважды, в Симферополе встретила корреспондент МИЦ «Известия» Мэри Бадунц. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что до посадки в «Жуковском» А-321 не раз был на грани катастрофы.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 23
16 авг
Видео: До посадки в «Жуковском» А-321 не раз был на грани катастрофы
15 авг
Хроника «чуда в Жуковском»: все обстоятельства посадки А-321 — видео
15 авг
Пассажиры рейса «Москва — Симферополь» получат по 100 тысяч рублей
15 авг
«Герои! Профессионалы! Браво!»: Звезды восхищаются подвигом пилотов самолета А-321
15 авг
«Решение менялось несколько раз»: Дамир Юсупов рассказал о посадке А-321 в поле
15 авг
«В машину и туда»: очевидица рассказала о первых секундах спасения пассажиров А-321
15 авг
«Сложнее чуда на Гудзоне» — эксперт об аварийной посадке самолета А-321
15 авг
Кто они, герои, спасшие жизни более 200 пассажиров самолета А-321 в Подмосковье?
15 авг
«Чудо над Жуковским»: как удалось посадить на поле А-321 с полной загрузкой?
15 авг
Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье на кукурузном поле

Читайте также

+13° Днём +20°
Ночью +11°
65.89
0.69 73.46
0.56
Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!

Последние новости

6:31
Богатейшие люди мира «обеднели» на 18 миллиардов долларов за один день
6:14
Дональд Трамп захотел купить Гренландию
6:01
Видео: Командир экипажа А-321 Дамир Юсупов отказался считать себя героем
5:38
Принц сбежал от темнокожей Русалочки: Солист One Direction отказался от съемок в ремейке
5:14
Фото: Американская рэперша узнала в Москве слово «чурка» и вышила его на груди
5:01
Рецепт! Как приготовить ароматный мандариновый джем — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 16 августа: да пребудет с вами сила, Рыбы!
В Киеве решились на создание плана по реинтеграции Донбасса к 2020 году
16 августа отмечают славянский Малинник: что можно и нельзя делать в этот день

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги