Юлия Высоцкая празднует день рождения во Франции

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая 16 августа отмечает день рождения. С самого утра артистку поздравляют друзья, коллеги и поклонники в Instagram.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Свой личный праздник Юлия решила провести вместе с супругом Андреем Кончаловским во Франции. Несколько дней назад Высоцкая ушла в отпуск, и на две недели отправилась в путешествие по Европе.

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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский счастливы вместе уже двадцать лет, несмотря на огромную разницу в возрасте. 20 августа знаменитый режиссер тоже отметит день рождения. Ему исполнится 82 года. У пары двое детей — дочка Мария и сын Петр.

В 2013 году семья попала в крупную аварию. Девочка в ДТП получила тяжелейшую травму черепа и впала в кому. В каком состоянии сейчас находится Маша, неизвестно. Юлия Высоцкая не любит распространяться о здоровье дочери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Высоцкая не понимает, почему поклонники считают ее дружелюбной.