«Это странно»: Высоцкая не понимает, почему поклонники считают ее дружелюбной

Актриса Юлия Высоцкая призналась, что никогда не была открытым и дружелюбным человеком. Об этом она заявила в одном из постов в Instagram. Судя по всему, на такое высказывание артистку подтолкнуло частое желание «дружить» с ней, исходящее от пользователей.

«Иногда у людей возникает впечатление, что я открытый, доступный к общению, легчайший человек. Это странно, потому что я никогда такой не была, даже в юности. Я интроверт, у меня всегда было мало друзей», — цитирует Высоцкую TeleprogrammaPro.

По словам актрисы, в ее жизни существует очень много моментов, которыми ей не хочется делиться даже с близкими, не то что с юзерами.

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Ранее 5-tv.ru публиковал фотографию Юлии Высоцкой, сделанную в юности.