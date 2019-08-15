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«Мурашки по коже!» Богомолов растрогал поклонников фото с Собчак

, 16:47 Фото 28

Режиссер опубликовал совместный снимок с телеведущей из Италии.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифуллин, Instagram @konbog75

Режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram долгожданный для пользователей совместный снимок с телеведущей Ксенией Собчак. Сами знаменитости пока официально себя парой не признают, однако это нисколько не мешает их поклонникам строить догадки. На фотографии Богомолов и Собчак стоят в обнимку на одной из улиц в Риме.

Кто они, герои, спасшие жизни более 200 пассажиров самолета А-321 в Подмосковье?

«Мурашки по коже от ваших фото!» — признался в комментариях один из подписчиков режиссера.

«Такое чувство, что рядом с вами она стала добрее», — добавил другой подписчик, имея в виду журналистку.

«Женитесь уже», — пожелал пользователь.

Примечательно, что следующий пост, судя по предположениям пользователей, Константин Богомолов посвятил также Ксении Собчак. Он опубликовал ролик, на котором ему позирует женщина в легком платье. Многие узнали в ней телеведущую.

Instagram @konbog75

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пользователи уверены в беременности Собчак.

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