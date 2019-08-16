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  4. «Два года без мамы»: Дочь Глаголевой трогательно почтила ее память — фото

«Два года без мамы»: Дочь Глаголевой трогательно почтила ее память — фото

, 17:30 Фото 425

Актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года в германской клинике.

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Фото, видео : Instagram @anahapetova

Старшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой — балерина Анна Нахапетова — в день смерти своей мамы трогательно почтила ее память. На своей странице в Instagram 40-летняя дочь знаменитой артистки выложила семейное фото.

На снимке Вера Глаголева позирует в окружении обнимающих ее троих дочерей — Анны, Марии и Анастасии.

«Так хочется о многом рассказать… Нет, даже не рассказать, а просто обнять. Обнять и никогда, никуда не отпускать… Сегодня два года. Два года без мамы…», — написала под публикацией Анна Нахапетова.

Instagram @anahapetova

Подписчики балерины в комментариях выразили ей слова поддержки и соболезнования.

«Любим… Помним… Вечная память…»

«Царствие небесное! Вечная память!»

«Ваша мама уникальный человек, великолепная актриса! Таких людей больше нет!» — пишут пользователи.

Вера Глаголева на протяжении нескольких лет противостояла онкологическому заболеванию. Актриса до последних дней жизни была уверена в том, что ей удастся справиться с тяжелым недугом.

Скончалась Вера Глаголева 16 августа 2017 года в одной из германских клиник. Артистке был 61 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети обсуждают внуков Веры Глаголевой.

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