Старшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой — балерина Анна Нахапетова — в день смерти своей мамы трогательно почтила ее память. На своей странице в Instagram 40-летняя дочь знаменитой артистки выложила семейное фото.

На снимке Вера Глаголева позирует в окружении обнимающих ее троих дочерей — Анны, Марии и Анастасии.

«Так хочется о многом рассказать… Нет, даже не рассказать, а просто обнять. Обнять и никогда, никуда не отпускать… Сегодня два года. Два года без мамы…», — написала под публикацией Анна Нахапетова.

Instagram @anahapetova

Подписчики балерины в комментариях выразили ей слова поддержки и соболезнования.

«Любим… Помним… Вечная память…»

«Царствие небесное! Вечная память!»

«Ваша мама уникальный человек, великолепная актриса! Таких людей больше нет!» — пишут пользователи.

Вера Глаголева на протяжении нескольких лет противостояла онкологическому заболеванию. Актриса до последних дней жизни была уверена в том, что ей удастся справиться с тяжелым недугом.

Скончалась Вера Глаголева 16 августа 2017 года в одной из германских клиник. Артистке был 61 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети обсуждают внуков Веры Глаголевой.