«Так выглядит счастье»: Елена Летучая с мужем отмечают годовщину на Мальдивах

Российская ведущая Елена Летучая вместе с супругом бизнесменом Юрием Анашенковым отдыхает на Мальдивских островах. Судя по фотографиям теледивы в Instagram, пара довольно романтично проводит отпуск. Знаменитости устраивают прогулки на яхте, распивают шампанское на морском побережье, а теперь еще отмечают годовщину свадьбы. Ровно три года назад 16 августа звезды решили узаконить отношения.

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По этому случаю светская львица опубликовала в Instagram архивный снимок, который был сделан после свадебной церемонии, состоявшейся на греческом острове Санторини. На фотографии Летучая в свадебном платье нежно целует своего избранника.

Instagram @elenapegas

Поклонники поздравили пару с этим важным событием и пожелали, чтобы любовь супругов друг к другу никогда не угасала.

«Желаю паре молодой дожить до свадьбы золотой!»

«Ну, конечно, пара шикарная. Совет да любовь, ребятки!»

«Поздравляем вас с годовщиной свадьбы! Долгих лет радости и семейного счастья!

«Так выглядит счастье», — написали фолловеры.

Руководство отеля, в котором остановились влюбленные, тоже подготовило им сюрприз. В сторис в Instagram знаменитость показала кровать, украшенную цветами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Летучая поделилась редким снимком с мамой.