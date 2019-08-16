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«Красавицы»: Лена Летучая поделилась редким снимком с мамой

, 10:11 Фото 215

Родительница отдыхала вместе с дочерью на Мальдивских островах.

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Фото, видео : Instagram @elenapegas

Телеведущая Лена Летучая отдыхает сейчас на Мальдивских островах, откуда делится с подписчиками в Instagram солнечными фотографиями и видеороликами. Недавно к звезде «Ревизорро» прилетала мама — Людмила Александровна.

Летучая поделилась снимком с родительницей в своем аккаунте. На фото женщины позируют на фоне пальм в белых нарядах и модных солнечных очках.

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Instagram @elenapegas

Поклонники пришли в восторг от совместного снимка и поделились своими впечатлениями в комментариях:

«У Вас очень красивая и элегантная мама»;

«Красавицы. Мама милая очень, здоровья и долгих лет жизни»;

«Красотки», — написали фолловеры.

Елена Летучая родилась семье инженеров-строителей. В августе 2016 года телеведущая вышла замуж за предпринимателя и адвоката Юрия Анашенкова. С тех пор фанаты подозревают Лену в беременности, однако слухи звезда опровергает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лена Летучая пожелала поклонникам доброго утра с мальдивского пляжа.

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