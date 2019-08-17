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  4. Россиянам разрешили устанавливать на авто новые компактные номера

Россиянам разрешили устанавливать на авто новые компактные номера

, 6:19 50

ГОСТ с новыми форматами регистрационных знаков вступит в силу только 4 августа 2020 года, однако уже сейчас владельцы японских машин и мотоциклисты могут заказать номера у частных компаний.

Фото : ТАСС / Артем Геодакян

ГОСТ с новыми форматами автомобильных номеров был утвержден еще в сентябре 2018 года с отложенным сроком действия. Согласно новому стандарту, мотоциклисты смогут устанавливать регистрационные знаки уменьшенного размера, а для владельцев японских, американских и некоторых советских машин (ГАЗ-21, ГАЗ-69, старые «Москвичи») будут введены наиболее удобные для крепления двусторонние номера.

В соответствии с приказом Росстандарта от 23 июля, новые правила вступят в силу 4 августа 2020 года с «правом досрочного применения». Это означает, что владельцы транспортных средств могут обратиться в частные фирмы для изготовления знака по новому стандарту. Подразделения ГИБДД, в свою очередь, продолжат выдавать номера, соответствующие ГОСТу 1993 года.

«Применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки», — цитирует представителя МВД России Ирину Волк «Коммерсантъ».

Заказать такой «компактный» регистрационный номер автовладельцу обойдется в 1,5 — 2 тысячи рублей, сообщают News.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин упростил получение автомобильных номеров.

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