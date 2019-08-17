Россиянам разрешили устанавливать на авто новые компактные номера

ГОСТ с новыми форматами автомобильных номеров был утвержден еще в сентябре 2018 года с отложенным сроком действия. Согласно новому стандарту, мотоциклисты смогут устанавливать регистрационные знаки уменьшенного размера, а для владельцев японских, американских и некоторых советских машин (ГАЗ-21, ГАЗ-69, старые «Москвичи») будут введены наиболее удобные для крепления двусторонние номера.
В соответствии с приказом Росстандарта от 23 июля, новые правила вступят в силу 4 августа 2020 года с «правом досрочного применения». Это означает, что владельцы транспортных средств могут обратиться в частные фирмы для изготовления знака по новому стандарту. Подразделения ГИБДД, в свою очередь, продолжат выдавать номера, соответствующие ГОСТу 1993 года.
Заказать такой «компактный» регистрационный номер автовладельцу обойдется в 1,5 — 2 тысячи рублей, сообщают News.ru.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин упростил получение автомобильных номеров.