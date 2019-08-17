Названа причина столкновения автобуса с бетонной плитой в Перми

Причиной аварии с участием автобуса 53-го маршрута в Перми, по предварительным данным, названа техническая неисправность транспортного средства, сообщает Интерфакс со ссылкой на мэрию Перми.

« Водитель автобуса 53-го маршрута, перевозчик ООО „Дизель“, не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стеной. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса », — цитирует агентство представителя мэрии.

Глава Перми Дмитрий Самойлов дал поручение отстранить компанию-перевозчика от выполнения рейсов на маршрутах городского транспорта до окончания проверки.

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю инициировало проведение доследственной проверки по факту ДТП с пассажирским автобусом. По официальным данным, в результате аварии один человек погиб и 19 пассажиров, в том числе четверо детей, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Ранее сообщалось о 22 пострадавших, включая пятерых детей.

«На месте работают следователи, следователи-криминалисты СУ СК РФ по Пермскому краю. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя автобуса и перевозчика. Изъята необходимая документация, регламентирующая техническое состояние транспортного средства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю Андрей Олин.

В пермской администрации пообещали оказать помощь семье погибшей женщины.

Авария с участием пассажирского автобуса 53-го маршрута произошла в субботу, 17 августа, в Орджоникидзевском районе Перми на улице Новогайвинская в районе остановки «Лесозавод».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии пятерых детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Перми.