Меган Маркл «сфотографировалась» с Кейт Миддлтон за два года до встречи с Гарри

Королевские фанаты обнаружили архивное фото Меган Маркл. Задолго до знакомства с принцем Гарри будущая герцогиня Сассекская сделала снимок держа в руках журнал, на обложке которого была изображена ее будущая родственница Кейт Миддлтон.

Невероятная фотография была сделана в 2014 году. Обложка сразу привлекает внимание из-за яркой надписи — «Близнецы». В то время Кейт Миддлтон ждала второго ребенка, и таблоид решил, что герцогиня Кембриджская родит двойню. Однако впоследствии на свет появились не близнецы, а принцесса Шарлотта.

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Instagram @_duchess_of_sussex

Меган Маркл в то время была актрисой, она позировала с заместителем редактора журнала U Magazine. Знаменитость пригласили дать интервью.

Снимок был сделан в 2014 году. Меган тогда еще даже не встречалась с принцем Гарри и уж никак не предполагала, что породнится с Кейт Миддлтон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл падает все ниже в глазах британцев.