Телеведущий Максим Галкин не перестает удивлять подписчиков в Instagram умилительными фото и видео с пятилетними Гариком и Лизой. Несмотря на плотный график, артист принимает активное участие в жизни своих ребятишек.

Недавно юморист опубликовал в сети забавный видеоролик, на котором Лиза отвечает на философский вопрос о том, что появилось раньше — курица или яйцо.

«Сначала появилась курица», — выдала девочка.

Затем после долгих размышлений Лиза пришла к выводу, что первым на Земле зародилось все же яйцо. Его высидел петух, по мнению малышки. В конце ролика в кадре появился Гарик со словами: «Ничего не понял!»

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Поклонники в очередной раз пришли в восторг от детей Галкина и Пугачевой, о чем сообщили в комментариях.

«Умничка Лиза, наконец, закрыт философский вопрос»;

«Нереальная Лизуня, эталон девушки — не только красивая, но еще и умная»;

«Какая находчивая девочка. Гарри как всегда приколист»;

«Лиза такая рассудительная, а Гарри чисто с мужской логикой, мол, не понял и ладно», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Галкина забавно напророчила брату статус монарха.