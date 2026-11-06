Триплекс, закаленное или обычное стекло: какие окна лучше для квартиры и частного дома

Как выбрать окна для квартиры или частного дома? Какой профиль и стеклопакет лучше и прочнее? И что проверить при монтаже? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Как делают окна и какие характеристики нужно учитывать

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Производство окон на производстве начинается с профиля. На завод он поступает шестиметровыми заготовками. Станок сверлит в них технические отверстия и нарезает детали по размеру.

Следующий этап — армирование и добавление специального стального вкладыша, который обеспечивает жесткость всей конструкции.

«Он бывает, как мы говорим, П-образный либо полностью замкнутый. В зависимости от того, какая камера, мы уже определяем, какой вкладыш нам необходимо вставить в данный профиль. Если это коробка или пост, то всегда можно вставить и V-образный, и так далее», — руководитель технического отдела оконного завода Елена Масюк.

Далее все четыре угла конструкции сваривают одновременно, затем заготовка отправляется на остекление.

«В изделие специалист вставляет стеклопакет и фиксирует его декоративным штапиком. Помимо этого, перед остеклением, на первом этапе, специалист ОТК проверяет данное изделие на повреждения, на механические сколы, царапины», — говорит Елена Масюк.

Самые ходовые окна для квартир — 70-го профиля. Чем он глубже, тем изделие лучше сохраняет тепло. 60-й больше подходит для подсобных помещений. А 80-й — для частного домостроения.

Немаловажная характеристика окон — камеры. Их количество тоже влияет на температуру в комнате, а еще — на уровень шума.

Как установить окна без ошибок

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Любое, даже самое качественное окно, может испортить плохая установка.

«(Частые ошибки при установке окон. — Прим, ред.) — это пустоты в пене, плохая заделка под отливом, плохой прижим фурнитуры. И одна из распространенных ошибок — это отсутствие пароизоляционной ленты», — перечисляет представитель оконной компании Евгений Папенков.

Первое правило качественного монтажа — грамотный замер.

«От расстояния проема необходимо вычесть по полтора-два сантиметра ширины, также с высоты, и не забываем про подставочный профиль. Для подоконника это, следовательно, пять сантиметров от низа», — говорит Евгений Папенков.

Второе условие — погода.

Нельзя проводить работы в сильный снег, дождь и при температуре ниже минус 15 градусов. Иначе пенный шов деформируется. Изделие выставляют по уровню по горизонтали и вертикали.

«Далее мы его прикручиваем специальными крепежными болтами. Затем производим запенку по всему периметру окна, ждем высыхания. Далее срезаем пену и обязательно по ГОСТу необходимо сделать паро- и гидроизоляцию», — говорит Евгений Папенков.

Самый сложный процесс — в домах из бруса, потому что дополнительно нужно сделать окосячку. Требуют большого профессионализма и работы на высоте.

«Происходит установка окон с помощью автовышки, также при помощи альпинистов. При больших размерах стеклопакета, так как вес сильно тяжелый, используется кран-паук с вакуумным захватом», — говорит Евгений Папенков.

Обычное, закаленное стекло или триплекс: проверка окон на прочность

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Ведущий «Стройнадзора» Филипп Курочкин испытал обычное, закаленное стекло и триплекс на прочность.

Первую проверку, обстрел легкими шариками из детского автомата, выдержали все три образца.

Следующим испытанием стал удар мячом. Обычное стекло разбилось.

«Оно достаточно хрупкое и, естественно, разбилось от легкого касания», — говорит Филипп Курочкин.

Затем ведущий перешел к кувалде. Триплекс, в отличие от двух других образцов, выдержал удар. Правда позже, при падении на камень, одна из его сторон треснула, а другая осталась целой.

«Такое стекло имеет внутри армирующую пленку, которая как раз и позволяет ему выдержать такие бешеные нагрузки. И даже несмотря на то, что оно разбилось уже в падении, упало об камушек, треснуло только с одной стороны стекло, а с другой стороны оно полностью целое осталось. Именно, кстати, поэтому все лобовые стекла автомобиля сделаны по такой технологии. Это максимально увеличивает безопасность», — объясняет Филипп Курочкин.

При разрушении обычное стекло образует крупные острые осколки. Закаленное рассыпается на мелкие фрагменты. В триплексе между слоями стекла находится пленка — такую технологию используют и для автомобильных лобовых стекол.

«Если площадь остекления достаточно большая, то нужно выбирать безопасное стекло, либо закаленое стекло. Потому что при разрушении оно рассыпается в маленькие крошки, которые не приносят никакого вреда. А если нужно получить остекление максимально прочное, то выбирайте триплекс», — подвел итоги эксперимента Филипп Курочкин.

Умное окно, которое само закрывается в дождь

Поклонникам современных технологий точно понравится умное окно. Конструкция управляется с пульта, через приложение или голосовые команды. Автоматически закрывается, когда начинается сильный дождь или ветер. По таймеру можно настроить время проветривания.

А самые продвинутые модели интегрируются со смарт-стеклом, которое меняет свои оптические свойства и бывает как прозрачным, так и матовым.