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Александр Маршал признался, что «с бодуна» чувствует себя старым

, 8:38 243

Певец откровенно рассказал о своем здоровье в 62 года.

Фото : Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Певец Александр Маршал признался, что здоровье к 62 годам начало его серьезно подводить. Об этом артист заявил в интервью АиФ.ru. Недавно у Маршала отнялась нога, и заболела спина в области поясницы. По совету Елены Малышевой он отправился к доктору, который выяснил, что певец раздавил хрящик.

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Кроме того, Александр Маршал начал плохо переносить алкоголь.

«Теперь я чувствую себя старым по утрам. Особенно с бодуна, раньше такого не было. Приходится каждый день делать упражнения. Иногда думаю: „Не буду делать“. „Нет, будешь, гад“, — говорит мой второй голос», — рассказал артист.

Однако при этом Александр Маршал старается не забывать о творчестве и своих поклонниках. В ближайшее время он планирует отправиться в большой концертный тур по Сибири.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюкоза смутила Александра Маршала чувственным танцем под песню Киркорова.

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