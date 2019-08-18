Александр Маршал признался, что «с бодуна» чувствует себя старым

Певец Александр Маршал признался, что здоровье к 62 годам начало его серьезно подводить. Об этом артист заявил в интервью АиФ.ru. Недавно у Маршала отнялась нога, и заболела спина в области поясницы. По совету Елены Малышевой он отправился к доктору, который выяснил, что певец раздавил хрящик.
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Кроме того, Александр Маршал начал плохо переносить алкоголь.
Однако при этом Александр Маршал старается не забывать о творчестве и своих поклонниках. В ближайшее время он планирует отправиться в большой концертный тур по Сибири.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюкоза смутила Александра Маршала чувственным танцем под песню Киркорова.