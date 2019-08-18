Известная российская телеведущая Дана Борисова опубликовала на своей страничке в Instagram снимок, который ужаснул ее подписчиков. Некоторые всерьез заволновались за здоровье телезвезды. Дело в том, что на снимке можно увидеть, что лоб артистки покрыт пятнами.

«Что с лицом? Кожа вся черная…»

«А что со лбом?»

«Что-то изменилось во внешности, узнала только по голосу Дану Борисову…» — отметили сотни под подписчиков.

Instagram @danaborisova_official

Однако, как утверждает сама телеведущая, поводов беспокоиться за ее состояние у фанатов быть не должно. Дело в том, что она находится в процессе реабилитации после косметологической процедуры. По словам Даны Борисовой, недавно она сделала лазерную шлифовку. После этого ее лицо покрылось пигментными пятнами.

«Ну и народ, хоть в лоб хоть по лбу, вы хоть читаете комментарии выше? Вам сотни раз, а может тысячу нужно объяснить что это после лазера, читайте комментарии выше, и не задавайте глупые вопросы что с лицом? Получается как в басне Крылова, а слона то я и не приметил», — написала одна из защитниц телезвезды. (орфография и пунктуация сохранены. Прим. ред.)

При этом сама Дана Борисова уже устала объяснять поклонникам, что с ней все в порядке.

«Задолбали вконец», — ответила на один из комментариев Борисова.

Instagram @danaborisova_official

Тем, кто все не унимается и пытается «докопаться до истины» телеведущая отвечает с юмором.

«Любовник побил», — шутит она.

К слову, сообщается, что недавно Дана Борисова также прибегла и к другим процедурам, например, и увеличила губы и сделала подтяжку лица с помощью мезонитей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что к блефаропластике Даны Борисовой отнеслись скептически.