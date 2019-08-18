Известная российская телеведущая Дана Борисова опубликовала на своей страничке в Instagram снимок, который ужаснул ее подписчиков. Некоторые всерьез заволновались за здоровье телезвезды. Дело в том, что на снимке можно увидеть, что лоб артистки покрыт пятнами.
Однако, как утверждает сама телеведущая, поводов беспокоиться за ее состояние у фанатов быть не должно. Дело в том, что она находится в процессе реабилитации после косметологической процедуры. По словам Даны Борисовой, недавно она сделала лазерную шлифовку. После этого ее лицо покрылось пигментными пятнами.
При этом сама Дана Борисова уже устала объяснять поклонникам, что с ней все в порядке.
Тем, кто все не унимается и пытается «докопаться до истины» телеведущая отвечает с юмором.
К слову, сообщается, что недавно Дана Борисова также прибегла и к другим процедурам, например, и увеличила губы и сделала подтяжку лица с помощью мезонитей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что к блефаропластике Даны Борисовой отнеслись скептически.