Специалисты назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Гипертоники зачастую отказываются от сыра из-за большого содержания в нем соли, лишаясь при этом кальция. Но есть сорт, позволяющий решить эту проблему.
Фото: Paolo Manzo, imagebroker/Ernst-Georg Kohout, Paul Williams - Funkystock, M. Stolt / CHROMORANGE, Creativ Studio Heinemann, digifoodstock.com / www.globallookpress.com
Американский диетолог Сара Шенкер рекомендует людям с повышенным давлением ввести в свой рацион сыр моцарелла. Об этом сообщает издание Express.
По словам специалиста, гипертоники зачастую отказываются от сыра из-за большого содержания в нем соли, лишая себя при этом кальция и других очень полезных микроэлементов. И решить эту проблему сможет именно слабосоленая и нежирная моцарелла.
«Многие люди для снижения кровяного давления убирают из рациона сыр. Не нужно этого делать. Моцарелла — это один из натуральных продуктов с низким содержанием соли, сыров с низким содержанием жира и полужиров», — уверенно заявляет Шенкер.
Также диетолог посоветовала обратить внимание на творог и белые сыры — тофу и козий. А помочь снизить показатели артериального давления поможет соблюдение диеты, которая богата цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами и нежирными молочными продуктами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об эфирном масле аномально увеличивающем грудь.
Читайте также
93%
-0.09 84.82
0.34
Нашли ошибку?