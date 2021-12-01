Специалисты назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

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Игорь Рязов
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Гипертоники зачастую отказываются от сыра из-за большого содержания в нем соли, лишаясь при этом кальция. Но есть сорт, позволяющий решить эту проблему.

Специалисты назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Фото: Paolo Manzo, imagebroker/Ernst-Georg Kohout, Paul Williams - Funkystock, M. Stolt / CHROMORANGE, Creativ Studio Heinemann, digifoodstock.com / www.globallookpress.com

Американский диетолог Сара Шенкер рекомендует людям с повышенным давлением ввести в свой рацион сыр моцарелла. Об этом сообщает издание Express.

По словам специалиста, гипертоники зачастую отказываются от сыра из-за большого содержания в нем соли, лишая себя при этом кальция и других очень полезных микроэлементов. И решить эту проблему сможет именно слабосоленая и нежирная моцарелла.

«Многие люди для снижения кровяного давления убирают из рациона сыр. Не нужно этого делать. Моцарелла — это один из натуральных продуктов с низким содержанием соли, сыров с низким содержанием жира и полужиров», — уверенно заявляет Шенкер.

Также диетолог посоветовала обратить внимание на творог и белые сыры — тофу и козий. А помочь снизить показатели артериального давления поможет соблюдение диеты, которая богата цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами и нежирными молочными продуктами.

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