Первые кадры с места жестокого убийства подростком семьи в Ульяновской области

На месте страшного убийства семьи в селе Патрикеево в Ульяновской области работают следователи и криминалисты. В распоряжении 5-tv.ru оказались первые кадры.

Ночью 16-летний подросток зарубил предположительно топором бабушку, дедушку, маму, а также младших брата и сестру. Их тела были найдены в доме. Тело же мальчика следователи обнаружили в 500 метрах около вышки сотовой связи.

Региональным СК РФ возбуждено уголовное дело по статье — убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего.

Как рассказал РИА Новости источник в региональной прокуратуре, молодой человек мог страдать шизофренией, так как в предсмертной записке он указал, что решил уйти из жизни и забрать с собой всю свою семью. Он добавил, что подросток был из благополучной семьи, неоднократно принимал участие в различных олимпиадах, был круглым отличником.

Эту информацию в интервью 5-tv.ru подтвердила и знакомая, убившего семью школьника. Она сообщила, что у него были прекрасные отношения в семье и он учился на отлично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ночью перед убийством подросток отправил аудиосообщение своему другу, в котором объяснил свои действия плохими отношениями с матерью и нелюбовью к брату и сестре. А вот дедушку и бабушку он решил убить наоборот из любви, чтобы они не переживали из-за смерти дочери и внуков.