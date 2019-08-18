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«До конца Юлю я еще не узнал»: Кончаловский рассказал об отношениях с женой

, 17:06 193

Супруги счастливы в браке уже более двадцати лет, за это время паре пришлось многое пережить.

Фото : Anatoly Lomohov / www.globallookpress.com

Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая Юлия Высоцкая находятся в браке более двадцати лет. Супруг старшей своей жены на 36 лет. Однако несмотря на большую разницу в возрасте, они отлично ладят друг с другом.

История любви Кончаловского и Высоцкой началась в далеком 1996 году. 81-летний режиссер отмечает, что за такой долгий срок он до сих пор не смог полностью узнать свою супругу, что делает ее еще более привлекательной в глазах Кончаловского, пишет Starhit.

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«Я думаю, до конца я Юлю еще не узнал, но все равно знаю ее с пятилетнего возраста. Все ее состояния: девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери двух моих детей — они все стоят перед моим взором», — поделился в одном из интервью Кончаловский.

Стоит отметить, что семья пережила разные моменты: недопонимания, ссоры, страшную трагедию, в которой получила тяжелейшую травму головы их дочь Маша. Однако Кончаловский и Высоцкая, несмотря ни на что, смогли сохранить семью и семь месяцев назад обвенчались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Высоцкая отметила день рождения во Франции.

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