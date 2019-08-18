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  4. Сенсационные фото Мэрилин Монро из морга спустя почти 60 лет пока не найдены

Сенсационные фото Мэрилин Монро из морга спустя почти 60 лет пока не найдены

, 17:59 Фото 311

Фотограф спрятал их в секретном сейфе и скончался.

Фото : Marilyn Monroe Productions / www.globallookpress.com

Тайна смерти великой Мэрилин Монро, определявшей моду на внешний облик женщин на десятилетия вперед, до сих пор остается не разгаданной. 36-летний секс-символ скончалась якобы от передозировки лекарственными препаратами 4 августа 1962 года в Лос-Анджелесе. Также бытует мнение, что звезда Голливуда осознанно решила наложить на себя руки, так как ее бабушка и мать сделали то же самое. Еще одна версия заслуживает внимания — это близкие отношения Монро с братьями Кеннеди, один из которых — Джон — был президентом, а потому актриса могла слишком много знать и стала опасной для американского политического истеблишмента.

Тем не менее, после ее смерти появились черно-белые снимки ее тела из морга. На одном из них видна бирка на женской ноге. На другом фото едва ли можно распознать ту цветущую сексапильную 36-летнюю женщину, покорившую сердца миллионов мужчин по всей планете.

Как пишет Daily Mail, Девик Винер, сын фотографа Ли Винера — автора снимков мертвой Монро, рассказал в интервью, что его отец, подкупив охранников морга двумя бутылками виски проник в помещение и заснял пять кассет пленки с телом звезды. Две из них он сразу продал одному американскому таблоиду, а вот оставшиеся три спрятал в сейфе, местонахождение которого он не сообщил перед своей смертью в 1993 году.
Новый документальный фильм о секс-символе ХХ века — «Смерть Мэрилин Монро» (The Death of Marilyn Monroe) — состоится вечером в воскресенье, 18 августа на телеканале Fox News.

Ранее 5-tv.ru передавал, что прядь волос Мэрилин Монро будет продана на аукционе.

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