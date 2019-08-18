Сенсационные фото Мэрилин Монро из морга спустя почти 60 лет пока не найдены

Тайна смерти великой Мэрилин Монро, определявшей моду на внешний облик женщин на десятилетия вперед, до сих пор остается не разгаданной. 36-летний секс-символ скончалась якобы от передозировки лекарственными препаратами 4 августа 1962 года в Лос-Анджелесе. Также бытует мнение, что звезда Голливуда осознанно решила наложить на себя руки, так как ее бабушка и мать сделали то же самое. Еще одна версия заслуживает внимания — это близкие отношения Монро с братьями Кеннеди, один из которых — Джон — был президентом, а потому актриса могла слишком много знать и стала опасной для американского политического истеблишмента.

Тем не менее, после ее смерти появились черно-белые снимки ее тела из морга. На одном из них видна бирка на женской ноге. На другом фото едва ли можно распознать ту цветущую сексапильную 36-летнюю женщину, покорившую сердца миллионов мужчин по всей планете.

Как пишет Daily Mail, Девик Винер, сын фотографа Ли Винера — автора снимков мертвой Монро, рассказал в интервью, что его отец, подкупив охранников морга двумя бутылками виски проник в помещение и заснял пять кассет пленки с телом звезды. Две из них он сразу продал одному американскому таблоиду, а вот оставшиеся три спрятал в сейфе, местонахождение которого он не сообщил перед своей смертью в 1993 году.

Новый документальный фильм о секс-символе ХХ века — «Смерть Мэрилин Монро» (The Death of Marilyn Monroe) — состоится вечером в воскресенье, 18 августа на телеканале Fox News.

Ранее 5-tv.ru передавал, что прядь волос Мэрилин Монро будет продана на аукционе.