СК РФ опубликовал кадры из дома в Ульяновской области, где подросток расправился со своей семьей

Региональный следственный комитет РФ опубликовал видео из дома, где в ночь на 18 августа 16-летний подросток расправился со своей семьей — бабушкой, дедушкой, мамой, а также младшими братом и сестрой.

На кадрах видно, что следователи и криминалисты продолжают собирать улики на месте трагедии. В доме привычный для большой семьи беспорядок. Тела были обнаружены в разных комнатах. Некоторые из них еще остаются на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело по статье — убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего. Тела членов семьи были обнаружены около 11 утра. Само убийство произошло глубокой ночью. Тело подозреваемого в убийстве родственников подростка было найдено в 500 метрах от дома около вышки сотовой связи.

Молодой человек в предсмертной записке сообщил, что решил свести счеты с жизнью, а близких решил убить, чтобы они не расстраивались из-за его смерти. По другой версии, у него мог быть конфликт с матерью, а младших он не любил. Любил только бабушку и дедушку. Об этом он сообщил в аудиосообщении другу, которое он отправил незадолго до убийства.